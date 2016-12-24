Присвоила выручку

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Трагический уход из жизни 16-летней студентки породил множество слухов и кривотолков
В Большеберезниковском районе продавец сельского магазина попала под следствие за присвоение денежных средств.
Сотрудники полиции установили, что 43-летняя женщина, являясь материально ответственным лицом, в период с 11 по 22 сентября 2020 года не внесла в кассу организации выручку, полученную за реализацию товара. Недостача в сумме 48 200 рублей была выявлена после проведенной ревизии.
За совершение подобного деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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