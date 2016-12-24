Заказать рекламу

Присвоила выручку

Репортер

В Большеберезниковском районе продавец сельского магазина попала под следствие за присвоение денежных средств.

Сотрудники полиции установили, что 43-летняя женщина, являясь материально ответственным лицом, в период с 11 по 22 сентября 2020 года не внесла в кассу организации выручку, полученную за реализацию товара. Недостача в сумме 48 200 рублей была выявлена после проведенной ревизии.

За совершение подобного деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Они же людей возят!»

Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков

Долги наши тяжкие…

По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей

35 миллионов рублей

«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу