Приступ смертельной агрессии

В дежурную часть полиции по Зубово-Полянскому району на прошедшей неделе поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что со сквозными колото-резаными ранами подбородочной области к ним был доставлен 49-летний мужчина.

Это оказался водитель начальника ФСИН. В ходе выезда на место происшествия сотрудники полиции установили, что телесные повреждения ему причинил 28-летний житель поселка Явас. Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки.

По предварительным данным, утром 22 октября 2020 года подозреваемый подошел к потерпевшему, который находился на улице возле автомобиля, с незначительным вопросом. Во время общения злоумышленник имеющимся при себе ножом нанес ему удар в область головы. Затем он попытался ударить еще раз, но не смог и скрылся.

По данным правоохранительных органов, задержанный в настоящее время помещен в психиатрический стационар. На него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Заметим, что в этом году его уже отправляли на принудительное лечение за ложное сообщение о теракте.