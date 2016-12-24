На этой неделе сотрудники полиции вычислили многодетного воришку, укравшего чужой велосипед в подарок своим детям.

Как установили стражи порядка, преступление совершил безработный житель с. Кемля. Мужчина увидел оставленный около забора частного дома велосипед и решил преподнести его в качестве презента четверым своим детям и детям супруги от первого брака. Обрадовавшись такому приобретению, подростки стали кататься на велосипеде по селу и попались на глаза друзьям обворованного сельчанина. Похищенная двухколесная техника была изъята полицейскими и возвращена владельцу. Вместе с этим главе многочисленного семейства теперь грозит штраф, обязательные или исправительные работы либо лишение свободы.

Как отмечают в МВД по РМ, с начала года сотрудниками органов внутренних дел Мордовии зарегистрировано около 90 фактов краж велосипедов, около половины из них раскрыты. Не оставляйте велосипед без присмотра, даже если отлучаетесь всего на несколько минут, всегда пристегивайте его велозамком к ограждению или перилам, предварительно убедившись в надежности конструкции. Также рекомендуется сохранять документы, полученные при покупке велосипеда в магазине, и чеки. Фотографии транспортного средства и пометки, сделанные на незаметных частях велосипеда, также помогут стражам порядка быстрее отыскать его в случае кражи.