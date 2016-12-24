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«Наркобаронесса» из Москвы услышит в Саранске приговор

Репортер

29-летняя жительница Москвы будет держать ответ в саранском суде за наркоторговлю.

Следствие установило, что в 2019 году девушка запустила онлайн-магазин по продаже наркотических средств и психотропных веществ (как отмечается - действуя в составе организованной группы). Вскоре она предложила своим знакомым, проживающим в Саранске и Новосибирске, подключиться к торговле наркотой на территории различных регионов России. «Партнеры» предприимчивой дамы систематически приезжали в Москву, где забирали у нее при личной встрече или через тайники-закладки крупные партии наркотических средств и психотропных веществ. В дальнейшем они расфасовывали наркоту на разовые дозы для последующего сбыта. С целью конспирации пакетики с запрещенным веществом прятали в кусок гипсового слепка. Его специально подкрашивали под природный камень и в таком виде оставляли покупателям в условленных местах.

В январе этого года в Саранске сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ в момент оборудования очередной закладки был задержан один из участников организованной группы. Потом в Москве взяли «наркобаронессу», а в Новосибирске еще одного дилера. В ходе обысков было изъято свыше 5 видов наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах.

Кроме того, как выяснили полицейские, в январе 2020 года девушка прикупила по интернету криптовалюту, легализовав таким образом полученные от продажи наркотических средств деньги.

Свою вину в совершенных преступлениях она не отрицала и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство и сейчас направлено в суд для рассмотрения по существу.

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