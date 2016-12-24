Юристы широкого профиля:

Движение по фазе
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
Лауреат Государственной премии РМ в области публицистики, заслуженный работник культуры республики, известный краевед, культуролог, приятный...
Детский сад под таким названием открыт в поселке Ялга
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон
В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия
Трагический уход из жизни 16-летней студентки породил множество слухов и кривотолков
Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике
«РИА Новости» составило новый рейтинг российских городов
В Администрации Саранска обсудили ход вакцинации работников управляющих компаний, муниципальных и транспортных предприятий. На мероприятие...