В саранских «маршрутках» появятся валидаторы?

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Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков в режиме видеоконференцсвязи провел совещание, на котором обсуждалась работа общественного транспорта в сложившихся эпидемиологических условиях. Участники говорили о необходимость регулярной дезинфекции салонов муниципальных и частных автобусов, маршруток и автомобилей служб такси. Как подчеркивалось, не менее важным является использование средств индивидуальной защиты всеми участниками поездки.
На совещании также рассматривали перспективы внедрения системы безналичной оплаты проезда не только в муниципальном транспорте, но и у частных перевозчиков. «Бесконтактные платежи являются наиболее удобным и безопасным методом оплаты в условиях распространения коронавируса», - отметил премьер-министр республики. Владимир Сушков поручил создать в ближайшее время условия для безналичной оплаты проезда в маршрутных такси и автобусах на внутрирегиональных маршрутах.
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