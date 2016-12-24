Осенние каникулы в школах Саранска начнутся с 26 октября

Движение по фазе
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
Определены сроки осенних каникул в школах Саранска. Отдыхать учащиеся будут с 26 октября по 3 ноября. В пятницу, 23 октября, в штатном режиме пройдут занятия в 1-4 классах. Для остальных уроки планируется провести в онлайн-формате. На классных часах, предшествующим каникулам, школьникам разъяснят правила безопасного поведения в действующей эпидемической обстановке.
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
Лауреат Государственной премии РМ в области публицистики, заслуженный работник культуры республики, известный краевед, культуролог, приятный...
Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
В Администрации Саранска обсудили ход вакцинации работников управляющих компаний, муниципальных и транспортных предприятий. На мероприятие...
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
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В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия