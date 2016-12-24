Осенние каникулы в школах Саранска начнутся с 26 октября

Репортер

Определены сроки осенних каникул в школах Саранска. Отдыхать учащиеся будут с 26 октября по 3 ноября. В пятницу, 23 октября, в штатном режиме пройдут занятия в 1-4 классах. Для остальных уроки планируется провести в онлайн-формате. На классных часах, предшествующим каникулам, школьникам разъяснят правила безопасного поведения в действующей эпидемической обстановке.

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