Владимир Волков выразил соболезнования родным и близким Героя Советского Союза Владимира Чудайкина

Глава Мордовии Владимир Волков выразил слова соболезнования по поводу кончины Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина. В тексте телеграммы на имя супруги Лидии Дмитриевны, в частности, говорится:

«Уход из жизни такого легендарного человека – большая потеря для всей страны. Владимир Иванович Чудайкин был последним из живущих героев Советского Союза - уроженцев нашей республики.

1 мая 1945 года, в ходе боев за Берлин, Владимир Иванович совершил подвиг, который будет жить в веках. Его танк в составе штурмовой группы сумел прорваться к Рейхстагу, уничтожив множество огневых точек противника.

Мордовия помнит этот великий подвиг, всегда будет гордиться своим земляком. На здании школы в поселке Умёт Зубово-Полянского района республики установлена мемориальная доска в память о заслугах вашего супруга перед Родиной.

Вся жизнь Владимира Ивановича заслуживает искреннего уважения. За его плечами героический солдатский путь по дорогам Великой отечественной войны, активное участие в восстановлении Родины, ответственная работа в металлургической отрасли на протяжении многих лет.

До последних дней Владимир Иванович вел активную общественную деятельность, возглавлял Совет ветеранов Кировского района Самары, многое делал для нравственно-патриотического воспитания молодежи, укрепления преемственности поколений.

Тысячи людей знают и любят Владимира Ивановича как доброго отзывчивого и глубоко порядочного человека, беззаветно преданного Родине.

Уверен, Владимир Иванович навсегда останется в светлой памяти родных, друзей, коллег, всех знавших его людей. Мы глубоко скорбим вместе с Вами, сил вам, душевной крепости и стойкости».