В Мордовии от коронавируса скончалась 61-летняя женщина

В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской инфекционной клинической больнице умерла женщина, 61 год. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, крайне тяжёлая форма. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония. Сопутствующее заболевание – ожирение 2 степени.

За минувшие сутки в Мордовии выявлено 66 случаев коронавируса, 61 человек выписан с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (38); Ичалковском районе (7); Лямбирском, Краснослободском, Ардатовском районах (по 4); Кочкуровском районе (3); Ичалковском, Торбеевском, Темниковском, Ромодановском, Ковылкинском, Зубово-Полянском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 20 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 85 лет. Моложе 30 лет - 13 человек, в том числе девятимесячный ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 7662 случаев коронавируса, 6351 человек выздоровел, 48 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 21 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 459 человек на стационарном лечении;

- 1 002 человека под наблюдением дома.