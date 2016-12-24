В школах Мордовии случаев групповой заболеваемости COVID-19 не зарегистрировано

Примирились с потерей
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
Как сообщает региональный оперативный штаб, в образовательных организациях Мордовии случаев групповой заболеваемости COVID-19, ОРВИ и внебольничной пневмонией не зарегистрировано.
Простудная заболеваемость школьников не превышает сезонных показателей. Учебный процесс сохраняется на всей территории региона.
На сегодня 14 классов (279 обучающихся) в 10 школах (Ичалковский, Ковылкинский, Краснослободский, Рузаевский районы и г.о. Саранск) учатся дистанционно. В одной школе Ичалковского района на неделю сдвинуты сроки осенних каникул.
Как заявил в интервью ТАСС Министр просвещения РФ Сергей Кравцов: «Водить в школах жесткий карантин не планируется».
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
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