В школах Мордовии случаев групповой заболеваемости COVID-19 не зарегистрировано

Репортер

Как сообщает региональный оперативный штаб, в образовательных организациях Мордовии случаев групповой заболеваемости COVID-19, ОРВИ и внебольничной пневмонией не зарегистрировано. 

Простудная заболеваемость школьников не превышает сезонных показателей. Учебный процесс сохраняется на всей территории региона.

На сегодня 14 классов (279 обучающихся) в 10 школах (Ичалковский, Ковылкинский, Краснослободский, Рузаевский районы и г.о. Саранск) учатся дистанционно. В одной школе Ичалковского района на неделю сдвинуты сроки осенних каникул.

Как заявил в интервью ТАСС Министр просвещения РФ Сергей Кравцов: «Водить в школах жесткий карантин не планируется».

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