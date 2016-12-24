«Компенсация» за лекарства разорила саранскую пенсионерку

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В Саранске 80-летняя пенсионерка стала жертвой «заботливых» мошенников.
Как рассказала полицейским пожилая женщина, в конце сентября ей позвонил неизвестный мужчина и поинтересовался, не заказывала ли она ранее какие-либо лекарственные препараты. В ходе беседы он выведал, какими лекарствами пользуется пенсионерка, а потом сообщил, что из-за производственного брака некоторые покупатели этих препаратов скончались. С целью компенсации вреда пожилой женщине была положена компенсация в виде 400 тысяч рублей. Однако для ее получения пенсионерке было необходимо перечислить на продиктованный собеседником счет аналогичную сумму. Жительница Саранска с этими условиями согласилась.
В течение нескольких недель она переводила злоумышленникам, которые регулярно ей названивали, различные суммы - от 30 до 90 тысяч рублей. В результате пожилая женщина перечислила мошенникам в общей сложности больше 316 тысяч рублей. Наконец, осознав, что стала жертвой мошенников, старушка обратилась в полицию.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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