Обворовал на первом же свидании

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В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Чамзинка, подозреваемого в краже айфона у девушки на первом же свидании. О хищении мобильного телефона «Айфон SE» и полутора тысяч рублей в полицию заявила 19-летняя местная жительница.
Как рассказала барышня, смартфон и деньги у нее пропали после встречи с молодым человеком. Некоторое время назад в социальной сети «ВКонтакте» она познакомилась со своим ровесником, студентом одного из саранских колледжей. Парень пригласил ее на первое свидание и заехал за ней на автомобиле «ВАЗ 2109». Во время общения жительница города положила на заднее пассажирское сиденье свой мобильный телефон и деньги. Но когда свидание закончилось и она хотела забрать свои вещи, их в салоне машины не оказалось.
Как выяснится впоследствии, воспользовавшись моментом, молодой человек сам похитил мобильный телефон и денежные средства. При этом приглашенной на свидание девушке он пояснил, что не знает, каким образом они пропали.
В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Он был задержан и доставлен в полицию. Свою вину в совершенном преступлении молодой человек не отрицает. Похищенный телефон у него изъят. 19-летнего вороватого кавалера до суда отпустили под подписку о невыезде.
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