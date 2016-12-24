Предстанет перед судом за покушение на убийство супруги

Отчаянный житель Саранска в ближайшее время предстанет перед судом за покушение на убийство своей супруги и умышленное повреждение автомобиля.

Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении пассажиром правил безопасности движения транспортных средств, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и покушении на убийство.

По данным следствия, днем 26 июля этого года житель Саранска в состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома напал на 35-летнюю супругу. Находившимся при нем ножом он нанес женщине несколько ударов по различным частям тела. Женщина пыталась защититься сумочкой и пластиковой бутылкой с лимонадом. К ее счастью, в этот драматический момент на площадку спустился лифт.

Услышав звук открывающихся дверей, разъяренный супруг с места происшествия скрылся. Женщина забежала в квартиру и позвонила в скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Задержанный и допрошенный в качестве подозреваемого мужчина не отрицал своей причастности к этой убийственной акции и пояснил, что на преступление решился из-за личных неприязненных отношений в связи с бракоразводным процессом с супругой.

В рамках расследования также было установлено, что месяцем ранее, в июне 2020 года, обвиняемый ехал в качестве пассажира на переднем сиденье автомашины, которой управляла его супруга. В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил руль и резко вывернул его в правую сторону. Автомобиль потерял управление и врезался в фасад дома, расположенного вдоль проезжей части. После этого машину отбросило еще и на автоприцеп. В результате этой дикой выходки находившаяся за рулем авто супруга неуравновешенного товарища получила в аварии тяжелые травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, сейчас уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.