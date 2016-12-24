Чипирования бояться - пассажиров не возить

«Общая статистика по теплу довольно тревожная»
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
На прошедшем в администрации города оперативном совещании вновь рассматривался вопрос о проведении вакцинации от гриппа на предприятиях различных форм собственности.
Как отмечалось, в транспортной сфере столицы Мордовии особо отличилось ООО «Сигнал-С», где на понедельник уже было привито 89,3 процента работников (в среднем по отрасли - 74,43%). Ранее, что примечательно, коллектив данного предприятия активно выступал против означенной процедуры, опасаясь чипирования - введения имплантатов под видом вакцины. И хотя верили в эту байку лишь четверо из 37 человек, «отказное» письмо тогда подписали практически все. Судя по новым данным, здравомыслие в коллективе все же возобладало над досужими рассуждениями о мировом заговоре.
В управляющих компаниях на сегодняшний день привито уже три четверти персонала. Самый низкий показатель вакцинации зафиксирован в организациях потребительского рынка - 25,47%.
«Все группы риска, в которые входят в том числе сотрудники управляющих компаний и транспортных организаций, вакцинируются бесплатно, - напомнил в данной связи Петр Тултаев. - Прививаться от гриппа тем, кто контактирует с большим количеством людей, в этом сезоне жизненно необходимо!»
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
Детский сад под таким названием открыт в поселке Ялга
Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
Глава Мордовии Владимир Волков провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»
Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике
В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики