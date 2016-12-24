Чипирования бояться - пассажиров не возить

Репортер

На прошедшем в администрации города оперативном совещании вновь рассматривался вопрос о проведении вакцинации от гриппа на предприятиях различных форм собственности.

Как отмечалось, в транспортной сфере столицы Мордовии особо отличилось ООО «Сигнал-С», где на понедельник уже было привито 89,3 процента работников (в среднем по отрасли - 74,43%). Ранее, что примечательно, коллектив данного предприятия активно выступал против означенной процедуры, опасаясь чипирования - введения имплантатов под видом вакцины. И хотя верили в эту байку лишь четверо из 37 человек, «отказное» письмо тогда подписали практически все. Судя по новым данным, здравомыслие в коллективе все же возобладало над досужими рассуждениями о мировом заговоре.

В управляющих компаниях на сегодняшний день привито уже три четверти персонала. Самый низкий показатель вакцинации зафиксирован в организациях потребительского рынка - 25,47%.

«Все группы риска, в которые входят в том числе сотрудники управляющих компаний и транспортных организаций, вакцинируются бесплатно, - напомнил в данной связи Петр Тултаев. - Прививаться от гриппа тем, кто контактирует с большим количеством людей, в этом сезоне жизненно необходимо!»

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