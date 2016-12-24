Долги наши тяжкие…

По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей

РИА «Новости» напомнило гражданам об их кредитных обязательствах. По данным агентства, объем задолженности россиян вырос за последний год на 13,4 процента (до 2,23 триллиона рублей). Как отмечают эксперты, пандемия COVID-19 лишь на первом этапе привела к снижению долговой нагрузки населения. Однако после смягчения режима самоизоляции, пересмотра условий действующих кредитных программ, внедрения механизмов поддержки розничного кредитования жители регионов вновь начали наращивать долги. В августе был установлен исторический рекорд по абсолютному приросту ссудного портфеля физических лиц - плюс 362 миллиарда рублей.

Увеличению задолженности способствовало и замедление темпов роста денежных доходов населения. На 1 сентября соотношение долговых обязательств к годовой зарплате выросло до 49,1% (против 47,1% в прошлом году). Ныне среднестатистический гражданин должен банкам уже 227 тысяч рублей, или на 31 тысячу больше, чем год назад.

Самыми закредитованными российскими регионами признаны Калмыкия, Тыва, Курганская и Оренбургская области, а также Чувашия. На обслуживание банковского долга каждый экономически активный их житель тратит ежемесячно от 72,2 до 86,9 процента заработка. При этом самые большие размеры кредитной задолженности зафиксированы в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах (537,2 и 486,5 тысячи рублей на одного человека), Якутии, Ненецком АО и в Тюменской области (от 369 тысяч до 423 тысяч рублей ). Помимо них, существенный уровень долговой нагрузки отмечен в Магаданской, Московской и Сахалинской областях, Санкт-Петербурге и на Чукотке. Москва же с объемом задолженности в 302 тысячи рублей на человека находится только на 15-м месте.

А вот наименьший уровень нагрузки сосредоточен в южных регионах страны. Самые недоверчивые к банкам граждане проживают в Ингушетии. «Долговая доля» в их зарплатах не превышает 10,3%. В суммарном выражении это около 31 тысячи рублей в год. Низкая закредитованность - не более 20 процентов - характерна также для Крыма, Чечни, Дагестана и Севастополя.

Что касается Мордовии, то она уверенно обосновалась в середине списка - на 47-й позиции. В среднем житель Мордовии задолжал банкам 178,4 тысячи рублей - на 18,3 тысячи больше, чем год назад. По соотношению уровня долговой нагрузки к зарплате (57,6%) регион-13 находится ныне на третьем месте в Приволжье, уступая лишь Нижегородской и Самарской областям. Но там, правда, и темпы роста долгов повыше, чем у нас.

Если же учесть, что на фоне кризиса в стране произошел резкий поворот от рискованных беззалоговых кредитов к льготным ипотечным программам, позиции республики представляются довольно стабильными. Ведь, по мнению экспертов, в плюсе сегодня нередко оказываются территории, заранее создавшие почву для успешной реализации таких проектов.