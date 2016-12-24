Как записаться на прием в медицинские учреждения Мордовии?

Для армейской службы вирус не годен
Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании
Из-за роста заболеваемости в республике увеличилась нагрузка на регистратуры поликлиник и больниц. В этой связи Минздрав РМ рекомендует использовать электронную форму записи в медучреждения:
- на портале «Госуслуги» в личном кабинете «Мое здоровье»;
- на официальных сайтах медицинских учреждений.
В случае ухудшения самочувствия, высокой температуры незамедлительно вызывать скорую помощь.
Телефоны круглосуточных горячих линий:
- 8-800-100-46-60 – Минздрав РМ;
- 8-8342-24-28-01 – Оперативный штаб РМ по ситуации с коронавирусом.
Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании
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