Как записаться на прием в медицинские учреждения Мордовии?

Из-за роста заболеваемости в республике увеличилась нагрузка на регистратуры поликлиник и больниц. В этой связи Минздрав РМ рекомендует использовать электронную форму записи в медучреждения:

- на портале «Госуслуги» в личном кабинете «Мое здоровье»;

- на официальных сайтах медицинских учреждений.

В случае ухудшения самочувствия, высокой температуры незамедлительно вызывать скорую помощь.

Телефоны круглосуточных горячих линий:

- 8-800-100-46-60 – Минздрав РМ;

- 8-8342-24-28-01 – Оперативный штаб РМ по ситуации с коронавирусом.