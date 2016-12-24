Минздрав РФ вдвое снизил максимальную цену на саранский препарат от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от COVID-19, включая производимый саранским заводом «Биохимик» препарат «Арепливир».

АРЕПЛИВИР (ООО «ПРОМОМЕД РУС») 200 мг., 40 штук - 4 000 рублей; 100 штук - 10 000 рублей.

АВИФАВИР (ООО «Кромис») 200 мг., 10 штук - 1 000 рублей; 40 штук - 4 000 рублей; 50 штук - 5 000 рублей.

ИЛСИРА®️ (ЗАО «БИОКАД») 180 мг/мл., 47 531, 10 рублей.

Зарегистрированные предельные отпускные цены производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, не включают налог на добавленную стоимость (НДС), оптовые и розничные надбавки. В розничной аптечной сети препараты от коронавируса фактически будут стоить выше 6 тысячи рублей за упаковку с 40 таблетками, но это гораздо лучше ранее объявленной цены в 12 тысяч рублей.