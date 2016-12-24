В Мордовии два пациента скончались от коронавируса

Как сообщает региональный оперативный штаб, в федеральной статистике по распространению коронавирусной инфекции учтены 2 новых летальных случая по Мордовии. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умер 36-летний мужчина. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлая форма. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя субтотальная пневмония. Сопутствующее заболевание – ожирение 1 степени.

Также в Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова скончался 68-летний мужчина. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлое течение. Осложнения – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, острая почечная недостаточность. Сопутствующие заболевания – ИБС, гипертоническая болезнь, ожирение 2 степени.