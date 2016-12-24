Объемы дорожных работ в Мордовии выросли в полтора раза

Глава Мордовии поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие прошло в Доме Республики с учетом всех действующих эпидемиологических требований.

Как подчеркнул в своем выступлении руководитель региона, отрасль, несмотря на пандемию, функционировала в текущем году практически без остановок. Благодаря этому ведущие строительные организации смогли полностью сохранить трудовые коллективы.

Объемы работ выросли по сравнению с январем-сентябрем 2019 года в полтора раза. Причем, главным «драйвером развития» стал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - в рамках его на строительство автомагистралей было направлено свыше 4 млрд. рублей. Суммарный же размер финансирования оценивается в 7,5 миллиарда. Отремонтировать удалось более 80 участков, общей протяженностью 167 километров. В порядок приведены в частности, 10 км трассы Рузаевка – Ковылкино – Торбеево, 5 км шоссе Саранск – Кочкурово – граница Пензенской области. В 14-ти районах республики за счет субсидий регионального дорожного фонда выполнен ремонт 24 километров местных магистралей. Непосредственно на территории Саранской городской агломерации отремонтировано почти 20 участков, протяженностью 25 километров. В числе наиболее значимых объектов фигурируют, например, мосты на Северо-Восточном шоссе, дорога по улице Строительная, первый этап транспортного обхода Рузаевки.

Говоря о ходе реализации национального приоритета в целом, Глава РМ отметил, что за прошедшее время в Мордовии уже отремонтировано свыше 300 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Почти 265 километров будет сделано в следующем году. До 2024 г на дорожные работы будет направлено около 20 млрд. рублей (90% - из федерального бюджета).

По программе устойчивого развития сельских территорий модернизировать планируется не менее 10 километров трасс, включая 6-километровый отрезок шоссе Саранск – Большие Березники – Дубенки, Вырыпаево – Николаевка в Ромодановском и Лямбирском районах и Нагаево - Шувары в Кадошкинском и Старошайговском районах.

Кроме того, начались масштабные работы по ремонту мостов. Совсем недавно, в сентябре, было открыто движение через реку Вьяс в Кочкуровском районе. На очереди – еще, как минимум, 47 подобных объектов, реконструкция которых обойдется в 5 млрд. руб. «У нас почти 13 процентов мостов находятся в аварийном и предаварийном состоянии, еще около 200 сооружений – в неудовлетворительном, - констатировал Глава республтки. - Сейчас проводится их диагностика, определяется перечень и порядок проведения мероприятий, готовится проектная документация. Это позволит нам без промедления приступить к реализации нового федерального проекта - как только Правительство страны утвердит параметры финансирования». Среди наиболее капиталоемких проектов – путепроводы на ул. Строительная, Коммунистическая и Ботевградская в Саранске, железнодорожные переезды в Ковылкино и Зубовой Поляне.

«Сейчас работа наших дорожных организаций видна невооруженным взглядом, - заключил Владимир Волков. - Жители Мордовии отмечают качество нового покрытия и то, как трассы содержатся. Важно продолжить работу в этом направлении. Тем более, что в нацпроекте появится новый показатель – удовлетворенность граждан состоянием дорог. Новые магистрали должны быть безопасными, качественными и долговечными. Это ключевые задачи, которые ставят перед нами Президент России и жители нашей республики!»