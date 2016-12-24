В Саранске вновь включили громкоговорители

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С пятницы в мордовской столице возобновлены уличные аудиотрансляции. Такое решение принял городской оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции. Через громкоговорители граждан призывают неукоснительно соблюдать «масочно-перчаточный режим» в общественных местах.
Трансляции звуковых роликов идут, как уточняется, с определенной периодичностью (с 7 часов 30 минут утра до 17 вечера) на тех центральных улицах, где существуют технические возможности.
Ректор мордовского госуниверситета рассказал об особенностях приемной кампании-2020
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