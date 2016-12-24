500 тысяч рублей лишилась жительница Саранска после установки программы удаленного доступа на смартфон

14 октября к саранским полицейским за помощью обратились две жительницы города, которых мошенники оставили без денег. С разницей в несколько часов им позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками одного и того же банка. В беседе женщинам заявили, что в банке зафиксирована попытка оформления кредита на их имя. Для предотвращения процедуры было необходимо срочно установить на смартфоны программу удаленного управления телефоном, чтобы сотрудники банка могли получить доступ к устройству и обезопасить пользователя. Обеспокоенные жительницы Саранска выполнили указания и сообщили незнакомцам регистрационные данные установленного приложения. После этого звонившие посоветовали не пользоваться мобильными телефонами в течение 10 минут якобы для проверки безопасности и удаления вредоносных программ с гаджетов.

В результате, с помощью установленного на смартфон приложения мошенники получили доступ к мобильному банку, а вместе с этим и возможность действовать от имени пользователей и переводить с их банковских карт денежные средства.

Таким образом, со счета одной из жительниц Саранска - 57-летней женщины - были похищены 519 тысяч 500 рублей. 150 тысяч рублей лишилась вторая пострадавшая - 40-летняя местная жительница.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступлений.

МВД по РМ рекомендует не устанавливать на свой смартфон никакие приложения по просьбе неизвестных. Если у вас уже установлена программа удаленного доступа, никогда не давайте через нее доступ к смартфону незнакомым людям.

Если вам звонят представители банка и сообщают о несанкционированном списании с вашего счета, либо о взломе вашего личного кабинета, либо о попытке оформления кредита - кладите трубку независимо от того, с какого номера поступил звонок. Для проверки информации – перезвоните в свой банк самостоятельно по телефону, указанному на обороте вашей карте.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.