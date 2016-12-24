500 тысяч рублей лишилась жительница Саранска после установки программы удаленного доступа на смартфон

«Мы видим, что обстановка осложняется»
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
14 октября к саранским полицейским за помощью обратились две жительницы города, которых мошенники оставили без денег. С разницей в несколько часов им позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками одного и того же банка. В беседе женщинам заявили, что в банке зафиксирована попытка оформления кредита на их имя. Для предотвращения процедуры было необходимо срочно установить на смартфоны программу удаленного управления телефоном, чтобы сотрудники банка могли получить доступ к устройству и обезопасить пользователя. Обеспокоенные жительницы Саранска выполнили указания и сообщили незнакомцам регистрационные данные установленного приложения. После этого звонившие посоветовали не пользоваться мобильными телефонами в течение 10 минут якобы для проверки безопасности и удаления вредоносных программ с гаджетов.
В результате, с помощью установленного на смартфон приложения мошенники получили доступ к мобильному банку, а вместе с этим и возможность действовать от имени пользователей и переводить с их банковских карт денежные средства.
Таким образом, со счета одной из жительниц Саранска - 57-летней женщины - были похищены 519 тысяч 500 рублей. 150 тысяч рублей лишилась вторая пострадавшая - 40-летняя местная жительница.
В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступлений.
МВД по РМ рекомендует не устанавливать на свой смартфон никакие приложения по просьбе неизвестных. Если у вас уже установлена программа удаленного доступа, никогда не давайте через нее доступ к смартфону незнакомым людям.
Если вам звонят представители банка и сообщают о несанкционированном списании с вашего счета, либо о взломе вашего личного кабинета, либо о попытке оформления кредита - кладите трубку независимо от того, с какого номера поступил звонок. Для проверки информации – перезвоните в свой банк самостоятельно по телефону, указанному на обороте вашей карте.
Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»
Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике
Глава Мордовии Владимир Волков провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
В Саранске ужесточат проверки соблюдения санитарного режима
«РИА Новости» составило новый рейтинг российских городов
Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки
В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия
Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов
В республике за махинации задержали двух известных адвокатов