В Мордовии будет благоустроено еще 7 общественных территорий

Репортер

Глава Мордовии принял участие в селекторном совещании, которое провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. В ходе мероприятия обсуждались вопросы реализации ряда федеральных проектов, направленных, в том числе, на формирование комфортной городской среды и сокращение аварийного жилищного фонда.

В рамках первого приоритета в Мордовии практически завершено благоустройство общественных территорий в городах Саранск, Рузаевка, Ковылкино, Ардатов, поселке Атяшево, селах Кочкурово и Теньгушево, а также 102 дворов. В следующем году аналогичные работы пройдут в Саранске, Рузаевке, Комсомольском, Ельниках, Больших Березниках, Лямбире, в с. Поводимово Дубенского района, плюс – в 71 дворе. По проекту сокращения непригодного для проживания жилья в республике до 2024 года расселить планируется 415 многоквартирных домов, где проживают почти 5 тысяч человек.

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