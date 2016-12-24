В Мордовии будет благоустроено еще 7 общественных территорий

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Глава Мордовии принял участие в селекторном совещании, которое провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. В ходе мероприятия обсуждались вопросы реализации ряда федеральных проектов, направленных, в том числе, на формирование комфортной городской среды и сокращение аварийного жилищного фонда.
В рамках первого приоритета в Мордовии практически завершено благоустройство общественных территорий в городах Саранск, Рузаевка, Ковылкино, Ардатов, поселке Атяшево, селах Кочкурово и Теньгушево, а также 102 дворов. В следующем году аналогичные работы пройдут в Саранске, Рузаевке, Комсомольском, Ельниках, Больших Березниках, Лямбире, в с. Поводимово Дубенского района, плюс – в 71 дворе. По проекту сокращения непригодного для проживания жилья в республике до 2024 года расселить планируется 415 многоквартирных домов, где проживают почти 5 тысяч человек.
Глава Мордовии Владимир Волков провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
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