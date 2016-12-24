В Мордовии работающие граждане в возрасте 65+ могут уйти на самоизоляцию

2942 рубля в месяц
Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей
В Указ Главы Мордовии внесены изменения https://clck.ru/RPXNS
Работающие граждане в возрасте 65+ могут уйти на самоизоляцию. В этом случае застрахованным лицам 65+ будет оплачен больничный за период с 19 по 30 октября и со 2 по 13 ноября 2020 г.
Работодатели должны:
- изменить график работы сотрудников и исключить их массовое пребывание в одном помещении (по возможности, ввести сменный график);
- перевести на удаленный режим не меньше 30% сотрудников, в том числе в возрасте 65+, за исключением тех, чье нахождение на работе критически важно.
В ресторанах, кафе, столовых, во всех предприятиях общественного питания ограничено время работы: открытие не раньше 8:00; завершение - не позднее 23:00. Все массовые мероприятия (банкеты, поминки) по-прежнему запрещены.
Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей
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