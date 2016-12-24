В Мордовии работающие граждане в возрасте 65+ могут уйти на самоизоляцию

В Указ Главы Мордовии внесены изменения https://clck.ru/RPXNS

Работающие граждане в возрасте 65+ могут уйти на самоизоляцию. В этом случае застрахованным лицам 65+ будет оплачен больничный за период с 19 по 30 октября и со 2 по 13 ноября 2020 г.

Работодатели должны:

- изменить график работы сотрудников и исключить их массовое пребывание в одном помещении (по возможности, ввести сменный график);

- перевести на удаленный режим не меньше 30% сотрудников, в том числе в возрасте 65+, за исключением тех, чье нахождение на работе критически важно.

В ресторанах, кафе, столовых, во всех предприятиях общественного питания ограничено время работы: открытие не раньше 8:00; завершение - не позднее 23:00. Все массовые мероприятия (банкеты, поминки) по-прежнему запрещены.