В республике от коронавируса скончалась 69-летняя женщина

Репортер

Как сообщает региональный оперативный штаб, в федеральной статистике учтён новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской инфекционной клинической больнице умерла женщина, 69 лет. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлая форма. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь III степени, ожирение 3 степени.

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