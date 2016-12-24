В республике от коронавируса скончалась 69-летняя женщина

«Мы видим, что обстановка осложняется»
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
Как сообщает региональный оперативный штаб, в федеральной статистике учтён новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской инфекционной клинической больнице умерла женщина, 69 лет. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлая форма. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь III степени, ожирение 3 степени.
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
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