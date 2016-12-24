«Каждый работодатель будет нести персональную ответственность за обеспечение санитарно-эпидемической безопасности»

Точка пересечения
В Кочкуровском районе открыто движение по капитально отремонтированному мосту, который соединяет между собой сразу 5 сел района
Глава Мордовии Владимир Волков 13 октября в режиме видеосвязи провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации и прививочной кампании, - сообщает пресс-служба руководителя региона. В совещании приняли участие члены Правительства, руководители территориальных органов федеральных органов власти, главы муниципальных районов республики, а также руководители крупных предприятий.
Владимир Волков подчеркнул, что ситуация в республике очень тревожная: идет рост заболеваемости, ежедневно госпитализируется значительно больше пациентов, чем выписывается.
«Конечно, наша система здравоохранения вступила в новый бой с определенным запасом прочности и опыта, - отметил Глава республики. - У нас нет проблем с медицинским оборудованием, больницы полностью всем обеспечены, в том числе лекарствами, средствами защиты и дезинфекции. Например, пульсоксиметры теперь есть у каждого фельдшера ФАПа. Продолжается работа по установке 4 новых аппаратов КТ. Два из них (в Рузаевской ЦРБ и больнице Каткова) заработают через 2-3 недели. Еще два (в инфекционной и четвертой больницах) – к середине ноября. Но этот запас прочности не бесконечный. Если в августе на лечении в больницах находились около 500 человек, то на сегодняшний день в республике развернуто 1235 ковидных коек. Более 90% из них уже заняты. В ковидный режим работы вернулись Рузаевская и Торбеевская районные больницы, республиканский госпиталь ветеранов и поликлиника № 2 в Саранске. И мы уже подошли к очень опасной черте, когда дальнейшее наращивание инфекционных коек будет невозможным».
Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин озвучил последние данные по заболеваемости: «За последние дни количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в республике значительно увеличилось, что создает необходимость разворачивать дополнительный коечный фонд – это 30-50 коек в сутки».
«Бездействовать в такой ситуации мы не можем, - сказал Владимир Волков. - Наша задача – спасти людей, создать условия для их качественного лечения, сохранить экономику, производство и контроль над эпидситуацией в целом».
Для этого будут приняты упреждающие действия, которые помогут остановить стремительное распространение инфекции.
Так, ужесточается санитарно-эпидемический режим во всех медицинских и образовательных учреждениях, организациях социальной защиты населения, интернатах для детей, инвалидов и пожилых граждан. Ответственным органам поручено значительно усилить контроль на работающих предприятиях за соблюдением действующих эпидограничений, рекомендаций Роспотребнадзора и Указа Главы республики о режиме повышенной готовности.
«Я повторяю для всех – для руководителей, для населения: режим повышенной готовности у нас не отменен, у нас расписано, что необходимо делать каждому человеку, каждому предприятию. Сейчас главная беда, что мы не выполняем те мероприятия, которые этот режим предполагает», - подчеркнул Владимир Волков.
Глава республики потребовал провести дополнительные проверки на объектах сферы услуг, торговли и общественного питания, уделив особое внимание соблюдению запрета на массовые мероприятия в кафе, ресторанах, а также в загородных домах отдыха и турбазах.
«Напомню, что различные дискотеки, банкеты, свадьбы и юбилеи остаются под запретом. Сейчас эти ограничения повсеместно нарушаются. А это второй источник увеличения больных, - сказал Владимир Волков. - Там, где установленные санитарные требования игнорируются, мы будем принимать оперативные меры реагирования, вплоть до приостановки деятельности отдельных предприятий. Ряд материалов уже рассматривается в судах».
Всем работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы как минимум 30% своих сотрудников, а также сотрудников старше 65 лет.
В отношении руководителей учреждений и организаций, допускающих ненужные очереди и скопления людей, будут приниматься кадровые решения.
Глава Мордовии особо подчеркнул, что именно на руководителях предприятий и организаций лежит сейчас особая ответственность. Именно от них во многом зависит, насколько их сотрудники будут защищены. В том числе это касается еще одной важнейшей задачи – вакцинации от гриппа. Владимир Волков напомнил, что в этом году стоит задача организовать самую масштабную в истории вакцинацию и привить не менее 65% населения республики (это около 514 тысяч человек). В рамках Национального календаря профилактических прививок в республику поступило два транша вакцины, которые на сегодняшний день практически реализованы. В общей сложности от гриппа привито уже 357 тысяч человек, или 45% жителей республики.
Однако ряд крупных предприятий и организаций республики откровенно игнорируют кампанию по вакцинации. Глава республики привел конкретные примеры по отраслям, отметив особую значимость вакцинации сотрудников торговых сетей, через которые проходит огромное количество людей, поэтому персонал находится в зоне особого риска.
«Например, магазины «Спар» - за счет работодателя до сих пор не привито ни одного сотрудника. При том, что 75% работников уже успели отказаться от вакцинации. Как это так – ведь они напрямую работают с людьми? Это вина только работодателей. Я думаю, что 80% их сотрудников даже не знают о том, что вакцинация проходит», - сказал руководитель республики.
Такая же ситуация в торговых сетях «Магнит» и «Эверест», магазинах «Леруа Мерлен» и «Мегастрой».
Также Глава республики поставил задачу перед главой городского округа Саранск Петром Тултаевым взять на особый контроль вакцинацию на предприятиях сферы обслуживания городской инфраструктуры, включая управляющие компании и транспортные организации, работники которых непосредственно контактируют с населением.
Владимир Волков подчеркнул: каждый работодатель будет нести персональную ответственность за состояние дел в своей организации.
«Если руководитель заинтересован в том, чтобы его предприятие работало, он должен соблюдать все санитарные правила и законные требования Указа Главы республики. Иначе нам придется пойти на жесткие меры, чтобы не допустить инфекционных очагов в трудовых коллективах. И я уверяю вас, что мы на них пойдем, чтобы сохранить здоровыми основную массу населения республики», - сказал Глава Мордовии.
В Кочкуровском районе открыто движение по капитально отремонтированному мосту, который соединяет между собой сразу 5 сел района
Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
«РИА Новости» составило новый рейтинг российских городов
Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов
В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией
В Администрации Саранска обсудили ход вакцинации работников управляющих компаний, муниципальных и транспортных предприятий. На мероприятие...
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
Трагический уход из жизни 16-летней студентки породил множество слухов и кривотолков
Глава Мордовии Владимир Волков провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции