«Каждый работодатель будет нести персональную ответственность за обеспечение санитарно-эпидемической безопасности»

Глава Мордовии Владимир Волков 13 октября в режиме видеосвязи провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации и прививочной кампании, - сообщает пресс-служба руководителя региона. В совещании приняли участие члены Правительства, руководители территориальных органов федеральных органов власти, главы муниципальных районов республики, а также руководители крупных предприятий.

Владимир Волков подчеркнул, что ситуация в республике очень тревожная: идет рост заболеваемости, ежедневно госпитализируется значительно больше пациентов, чем выписывается.

«Конечно, наша система здравоохранения вступила в новый бой с определенным запасом прочности и опыта, - отметил Глава республики. - У нас нет проблем с медицинским оборудованием, больницы полностью всем обеспечены, в том числе лекарствами, средствами защиты и дезинфекции. Например, пульсоксиметры теперь есть у каждого фельдшера ФАПа. Продолжается работа по установке 4 новых аппаратов КТ. Два из них (в Рузаевской ЦРБ и больнице Каткова) заработают через 2-3 недели. Еще два (в инфекционной и четвертой больницах) – к середине ноября. Но этот запас прочности не бесконечный. Если в августе на лечении в больницах находились около 500 человек, то на сегодняшний день в республике развернуто 1235 ковидных коек. Более 90% из них уже заняты. В ковидный режим работы вернулись Рузаевская и Торбеевская районные больницы, республиканский госпиталь ветеранов и поликлиника № 2 в Саранске. И мы уже подошли к очень опасной черте, когда дальнейшее наращивание инфекционных коек будет невозможным».

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин озвучил последние данные по заболеваемости: «За последние дни количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в республике значительно увеличилось, что создает необходимость разворачивать дополнительный коечный фонд – это 30-50 коек в сутки».

«Бездействовать в такой ситуации мы не можем, - сказал Владимир Волков. - Наша задача – спасти людей, создать условия для их качественного лечения, сохранить экономику, производство и контроль над эпидситуацией в целом».

Для этого будут приняты упреждающие действия, которые помогут остановить стремительное распространение инфекции.

Так, ужесточается санитарно-эпидемический режим во всех медицинских и образовательных учреждениях, организациях социальной защиты населения, интернатах для детей, инвалидов и пожилых граждан. Ответственным органам поручено значительно усилить контроль на работающих предприятиях за соблюдением действующих эпидограничений, рекомендаций Роспотребнадзора и Указа Главы республики о режиме повышенной готовности.

«Я повторяю для всех – для руководителей, для населения: режим повышенной готовности у нас не отменен, у нас расписано, что необходимо делать каждому человеку, каждому предприятию. Сейчас главная беда, что мы не выполняем те мероприятия, которые этот режим предполагает», - подчеркнул Владимир Волков.

Глава республики потребовал провести дополнительные проверки на объектах сферы услуг, торговли и общественного питания, уделив особое внимание соблюдению запрета на массовые мероприятия в кафе, ресторанах, а также в загородных домах отдыха и турбазах.

«Напомню, что различные дискотеки, банкеты, свадьбы и юбилеи остаются под запретом. Сейчас эти ограничения повсеместно нарушаются. А это второй источник увеличения больных, - сказал Владимир Волков. - Там, где установленные санитарные требования игнорируются, мы будем принимать оперативные меры реагирования, вплоть до приостановки деятельности отдельных предприятий. Ряд материалов уже рассматривается в судах».

Всем работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы как минимум 30% своих сотрудников, а также сотрудников старше 65 лет.

В отношении руководителей учреждений и организаций, допускающих ненужные очереди и скопления людей, будут приниматься кадровые решения.

Глава Мордовии особо подчеркнул, что именно на руководителях предприятий и организаций лежит сейчас особая ответственность. Именно от них во многом зависит, насколько их сотрудники будут защищены. В том числе это касается еще одной важнейшей задачи – вакцинации от гриппа. Владимир Волков напомнил, что в этом году стоит задача организовать самую масштабную в истории вакцинацию и привить не менее 65% населения республики (это около 514 тысяч человек). В рамках Национального календаря профилактических прививок в республику поступило два транша вакцины, которые на сегодняшний день практически реализованы. В общей сложности от гриппа привито уже 357 тысяч человек, или 45% жителей республики.

Однако ряд крупных предприятий и организаций республики откровенно игнорируют кампанию по вакцинации. Глава республики привел конкретные примеры по отраслям, отметив особую значимость вакцинации сотрудников торговых сетей, через которые проходит огромное количество людей, поэтому персонал находится в зоне особого риска.

«Например, магазины «Спар» - за счет работодателя до сих пор не привито ни одного сотрудника. При том, что 75% работников уже успели отказаться от вакцинации. Как это так – ведь они напрямую работают с людьми? Это вина только работодателей. Я думаю, что 80% их сотрудников даже не знают о том, что вакцинация проходит», - сказал руководитель республики.

Такая же ситуация в торговых сетях «Магнит» и «Эверест», магазинах «Леруа Мерлен» и «Мегастрой».

Также Глава республики поставил задачу перед главой городского округа Саранск Петром Тултаевым взять на особый контроль вакцинацию на предприятиях сферы обслуживания городской инфраструктуры, включая управляющие компании и транспортные организации, работники которых непосредственно контактируют с населением.

Владимир Волков подчеркнул: каждый работодатель будет нести персональную ответственность за состояние дел в своей организации.

«Если руководитель заинтересован в том, чтобы его предприятие работало, он должен соблюдать все санитарные правила и законные требования Указа Главы республики. Иначе нам придется пойти на жесткие меры, чтобы не допустить инфекционных очагов в трудовых коллективах. И я уверяю вас, что мы на них пойдем, чтобы сохранить здоровыми основную массу населения республики», - сказал Глава Мордовии.