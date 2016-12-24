В республике усилят «масочный» контроль при входе в магазины

Репортер

На состоявшемся 12 октября заседании Правительства Мордовии обсуждались вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции. В республике продолжается мониторинг выполнения требований санитарно-эпидемиологической безопасности, введенных из-за коронавируса. Контроль за соблюдением «масочно-перчаточного» режима, социальной дистанции ведется в организациях реального сектора экономики и общественного питания, торговых точках, общественном транспорте. Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков подчеркнул, что важно проверять у людей наличие средств индивидуальной защиты на входе в магазины, автобусы, так как многие надевают маски и перчатки только при приближении контролера или на кассе торговых точек: «Масочно-перчаточный режим должен носить не просто формальный характер, а стать эффективным инструментом в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции». Владимир Сушков подчеркнул значимость постоянной санитарной обработки столов в организациях общепита, прилавков в магазинах, поручней в транспорте. В крупных сетевых магазинах, на железнодорожных вокзалах, в аэропорту важно организовать термометрический контроль на входе. 

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