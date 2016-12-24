В Мордовии фиксируется устойчивый экономический рост

Конституции Мордовии исполнилось 25 лет
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики
На очередном заседании Правительства Мордовии рассмотрены вопросы социально-экономического развития республики. В целом, несмотря на негативное влияние пандемии, региону удается сохранять положительную динамику во всех основных отраслях экономики. Промышленной продукции, к примеру, за 9 месяцев отгружено на 176 миллиардов рублей (105,5 процента к соответствующему периоду прошлого года). Сельскохозяйственной продукции произведено на 50 миллиардов (108% к уровню 2019-го). В строительстве выполнено работ на 17,2 миллиарда рублей. В эксплуатацию сдано почти 230 тысяч квадратных метров жилья. Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне оценивается в 16 с лишним миллиардов рублей.
Важнейшим позитивным фактором для экономики стали национальные проекты. В нынешнем году на их реализацию направляется более 17 миллиардов рублей.
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики
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