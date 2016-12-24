В Мордовии фиксируется устойчивый экономический рост

На очередном заседании Правительства Мордовии рассмотрены вопросы социально-экономического развития республики. В целом, несмотря на негативное влияние пандемии, региону удается сохранять положительную динамику во всех основных отраслях экономики. Промышленной продукции, к примеру, за 9 месяцев отгружено на 176 миллиардов рублей (105,5 процента к соответствующему периоду прошлого года). Сельскохозяйственной продукции произведено на 50 миллиардов (108% к уровню 2019-го). В строительстве выполнено работ на 17,2 миллиарда рублей. В эксплуатацию сдано почти 230 тысяч квадратных метров жилья. Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне оценивается в 16 с лишним миллиардов рублей.

Важнейшим позитивным фактором для экономики стали национальные проекты. В нынешнем году на их реализацию направляется более 17 миллиардов рублей.