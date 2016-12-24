Девочки из Мордовии стали героинями уникальной книги о детских подвигах

Ксюша Чикунова и Настя Чулкова из Мордовии стали героинями второго тома книги о современных детских подвигах, подготовленной проектом «Подвиги».

Обе истории приключились в начале 2020 года.

Ксюша из Саранска спасла из пожара своего 6-летнего брата Богдана. Ребёнок хотел убрать торчащую ниточку с покрывала и чиркнул зажигалкой. Синтетическая ткань мгновенно вспыхнула. Ксюша быстро вывела брата в подъезд, а сама попыталась затушить огонь, заливая его вёдрами воды. Понимая, что не справляется, выбралась с братом на улицу. Квартира серьёзно пострадала, но дети остались живы благодаря оперативности старшей сестры.

Настя Чулкова из Торбеева вытянула из воды своего друга, провалившегося под лёд. Помня об уроках ОБЖ, девочка легла на лёд и аккуратно подползла как можно ближе к краю. Раз за разом Настя хватала друга за руку и с третьей попытки смогла вытащить его из воды!

Истории смелых девочек вошла во второй том уникальной для России книги – «Волшебные сказки о детях-героях». Сборник из 30 сказок основан на абсолютно реальных историях мужественных и добрых поступков детей со всех страны.

Герои сказок спасают друг друга из огня и воды, подбирают и лечат бездомных животных, придумывают эффективные социальные проекты и совершают научные открытия. А после каждой сказки размещена фактическая информация о ребёнке-герое, чтобы маленькие читатели поняли: чудеса и доброта бывают не только в сказках, а стать героем может любой неравнодушный человек.

Книга «Волшебные сказки о детях-героях» подходит для чтения детьми младшего школьного возраста, но лучше всего – для семейного чтения и проведения тематических классных часов в школах. Все иллюстрации в книге нарисованы талантливой художницей из Санкт-Петербурга Юлией Широниной. Кроме того, в каждую книгу будет вложен стикерпак – набор наклеек с забавными изображениями и вдохновляющими надписями.

Команда проекта «Подвиги» работала над книгой 9 месяцев, осталось лишь напечатать тираж. За средствами на издание создатели «Волшебных сказок о детях-героях» вновь обратились на краудфандинговую площадку Planeta.ru. Здесь любой желающий может поддержать проект: предзаказать себе экземпляр и таким образом принять участие в издании книги.

У команды уже есть успешный опыт краудфандинга: год назад с помощью «народного» сбора вышла первая книга сказок про детей-героев. Тогда удалось превысить заявленную сумму сбора вдвое, что позволило бесплатно разослать 500 экземпляров книги в библиотеки всей России. Всего было издано 2500 книг, которые нашли своих читателей не только в России, но и за рубежом.

«Мы, безусловно, не хотим, чтобы дети совершали геройские поступки, связанные с риском для жизни. Но если случится попасть в беду, нужно, чтобы они проявили стойкость и самообладание, – говорит главный редактор проекта Наталья Широкова. – Мы надеемся, что примеры мужества и доброты сверстников помогут воспитать в читателях самостоятельность, предусмотрительность и неравнодушие».

Издание книги поддержали российские звёзды: актёры Дмитрий Лысенков, Любовь Константинова, Филипп Ершов, Игорь Юртаев, радиоведущая Маргарита Митрофанова и другие. В поддержку сбора они вместе с командой «Подвигов» сняли видеоролик.