Подельник экс-министра Чушкина загремел на зону

41-летний предприниматель Рястям Косаев получил полтора года общего режима за участие в хищении денег Минкульта РМ

В громком деле о масштабных хищениях в Министерстве культуры и национальной политики РМ прозвучал первый приговор. Один из ключевых фигурантов расследования - 41-летний предприниматель Рястям Косаев - получил полтора года общего режима за прибыльные махинации с бюджетными деньгами, которые он проворачивал «под руководством» министра Анатолия Чушкина.

О наглых махинациях с бюджетными деньгами в Министерстве культуры и национальной политики РМ публике стало известно в конце января этого года. Первым по подозрению в хищении нескольких миллионов бюджетных рублей правоохранители взяли известного в Саранске коммерсанта Рястяма Косаева. «Подозреваемый при содействии сотрудников указанного министерства представил документы, содержащие ложные сведения о выполненных работах на объектах на общую сумму около 5 миллионов 200 тысяч рублей», - сообщили тогда представители следствия.

Ответ на основной вопрос - кто именно в министерстве оказывал это самое содействие в прибыльных приписках? - прозвучал довольно быстро. Спустя две недели в суде уже избирали меру пресечения бывшему министру Анатолию Чушкину. И вскоре именно он стал главным обвиняемым в многомиллионном «распиле».

Как выяснилось в суде, в 2018 году Минкульт РМ выделил из бюджета 12 миллионов рублей на духовно-патриотическое воспитание. Часть из этих средств министр Чушкин направил на ремонтные работы, в том числе на ремонт фасадов зданий Свято-Предтеченской церкви и паломнического центра «Гостиница «Макаровская». Здесь в дело вступил уже Рястям Косаев - он подыскал фиктивного подрядчика на эти работы, с помощью которого можно было, не суетясь, прикарманить бюджетные миллионы. Речь в деле идет о бизнес-леди Ларисе Пегановой, которая, по мнению следствия, и провела через свою фирму липовые акты о ремонтных работах и обналичила деньги для министра. Эти деньги Косаев и передавал своему патрону, отщипывая себе «комиссионные».

В итоге следствие установило, что под видом выполнения и оплаты ремонтных работ было совершено хищение бюджетных средств в сумме 5 184 072 рублей.

Когда дело запахло жареным, Косаев пошел на активное сотрудничество со следствием и дал полный расклад по махинациям. Анатолий Чушкин, конечно, тоже предпринял меры. В суде представитель следствия сообщил, что бывший министр пытался оказать давление на фигурантов дела. - «Чушкин предлагал Косаеву взять всю вину на себя, как будто это преступление было совершено им в одиночку. Косаев отказался это сделать и в ходе допроса пояснил, что это преступление было однозначно организовано и спланировано Чушкиным».

Анатолия Чушкина отправили в СИЗО, а Рястяма Косаева выпустили из-под стражи до оглашения приговора. Предприниматель еще на этапе расследования полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Надо думать, он рассчитывал на относительно мягкое наказание - ведь его показания сильно укрепляют доказательную базу обвинения против бывшего министра Анатолия Чушкина. Тем не менее в суде прокурор запросил для Косаева 3,5 года колонии. В итоге суд отмерил предпринимателю 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.

Меж тем экс-руководитель Министерства культуры и национальной политики РМ продолжает оставаться в следственном изоляторе. На судебном заседании, состоявшемся на минувшей неделе, Анатолию Чушкину продлили срок содержания под стражей по 10 декабря 2020 года включительно. Следователь мотивировал свое ходатайство тем, что расследование преступлений бывшего министра еще не закончено, он обвиняется в тяжком преступлении и подозревается в совершении еще трех уголовных деяний (речь идет о хищениях бюджетных денег под видом оказания услуг питания на различных мероприятиях). Выйдя на свободу, пусть и ограниченную, он может скрыться от суда и следствия, а также оказать давление на свидетелей обвинения. Адвокат Чушкина просил, в свою очередь, выпустить подзащитного под домашний арест, напирая на то, что у того нет намерений бегать от кого-то и скрываться, тем более за границей - соответствующий паспорт экс-чиновник отдал. Сам Анатолий Михайлович пожаловался на ухудшившееся в изоляции самочувствие и затянувшееся расследование его дела и тоже просил изменить меру пресечения на более мягкую. Однако доводы стороны обвинения суд счел более убедительными.