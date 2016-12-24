Примирились с потерей

За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит

Примирением сторон и прекращением уголовного преследования закончилась громкая история с гибелью при пожаре в частной бане 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой. Обвинение в причинении смерти по неосторожности было предъявлено хозяину бани - 36-летнему Руслану Асанову. В июле этого года суд получил материалы для рассмотрения, но родственники молодой женщины сочли, что примирение с главным фигурантом дела является правильным итогом всех разбирательств.

Накануне новогодних праздников, в ночь с 21 на 22 декабря прошлого года в помещении частной бани на «Чистых прудах» по улице Набережной произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил спасателям около шести часов утра. На момент прибытия пожарных подразделений здание было полностью охвачено огнем.

«Хозяин бани отдыхал вместе со своими знакомыми. Мужчина, попытавшись затопить баню, брызнул горючей жидкостью в печь, вследствие чего произошло возгорание емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Он отбросил горящую бутылку в сторону, но та попала на ногу женщине 1988 года рождения. Последняя откинула ее в другую часть помещения. Компания, выбежав на улицу, увидела, что баня горит. Находясь в шоковом состоянии, одна из девушек не заметила присутствия своей знакомой и решила вернуться за ней. В результате чего задохнулась продуктами горения», - прокомментировали произошедшее в МЧС. Остальные любители банных увеселений получили ожоги различной степени, к счастью, все они прошли без тяжелых последствий.

Вместе с владельцем бани Русланом Асановым в ту ночь здесь находились еще несколько человек, включая двух девушек. Они приняли приглашение радушного хозяина продолжить веселье в парной после бурного отрыва в ночном клубе. Все находились уже прилично под градусом, чем и объясняется небрежность при обращении с огнем и дальнейшая суматоха, приведшая к печальным последствиям.

Быстро загоревшаяся баня заставила всех участников вечеринки выбежать на свежий воздух. Но Юлия Полякова внезапно решила вернуться в объятое огнем строение. Она не заметила свою подругу на улице и пошла ее спасать из огня. Во второй раз выбраться из западни у нее не получилось…

Погибшая Юлия Полякова, по словам знавших ее людей, была веселой и компанейской девушкой. И только близкие знают, какую трагедию ей пришлось пережить несколько лет назад. В начале декабря 2014-го Юлия попала в больницу с маленькой дочкой на руках. Девочка умерла в медицинском учреждении спустя пару дней после госпитализации. Этот удар судьбы убитая горем молодая мама переживала очень тяжело и даже предпринимала попытки свести счеты с жизнью. На страницах в социальных сетях она каждый месяц отмечала памятную дату трогательным снимком дочери и печальным текстом под фото…

После произошедшего Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по ч. 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). На следствии Руслан Асанов полностью признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке.

В судебном заседании от родственников погибшей поступило заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым, возместившим причиненный вред.

Судом удовлетворено заявление потерпевшей стороны и вынесено постановление о прекращении уголовного дела связи с примирением сторон. Стоит отметить, что данное основание является нереабилитирующим.