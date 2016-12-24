В больницах Мордовии лечатся от коронавируса почти тысяча пациентов

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Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки в республике выявлено 50 случаев коронавируса, 42 человека выписаны с выздоровлением.
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (20); Ичалковском районе (7); Ковылкинском (5); Ельниковском районе (3); Торбеевском, Большеберезниковском, Чамзинском, Рузаевском, Старошайговском, Ельниковском районах (по 2); Дубенском, Кочкуровском, Темниковском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 16 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 83 года. Моложе 30 лет - 11 человек, в том числе девятимесячный ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 6827 случаев коронавируса, 5684 человека выздоровели, 43 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 8 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 983 человека на стационарном лечении;
- 875 человек под наблюдением дома.
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