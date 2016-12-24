В больницах Мордовии лечатся от коронавируса почти тысяча пациентов

Репортер

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки в республике выявлено 50 случаев коронавируса, 42 человека выписаны с выздоровлением.

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (20); Ичалковском районе (7); Ковылкинском (5); Ельниковском районе (3); Торбеевском, Большеберезниковском, Чамзинском, Рузаевском, Старошайговском, Ельниковском районах (по 2); Дубенском, Кочкуровском, Темниковском районах (по 1). 

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 16 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 83 года. Моложе 30 лет - 11 человек, в том числе девятимесячный ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 6827 случаев коронавируса, 5684 человека выздоровели, 43 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 8 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 983 человека на стационарном лечении;

- 875 человек под наблюдением дома.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Смертельный «отрыв»

Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки

Точка пересечения

В Кочкуровском районе открыто движение по капитально отремонтированному мосту, который соединяет между собой сразу 5 сел района

Вступительный «взнос»

Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу