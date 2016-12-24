Пояс Пресвятой Богородицы в Саранск пока не привезут

Саранская епархия известила об отмене всех мероприятий, связанных с принесением Пояса Пресвятой Богородицы. Ранее ожидалось, что величайшая христианская святыня прибудет в Саранск 11 октября. Теперь уже известно, что это значимое событие не состоится. Вызвано это решение непростой эпидемиологической обстановкой в стране.

Аналогичные решения сейчас принимаются и в других городах по маршруту следования ковчега. Очевидно, что большое скопление людей может способствовать росту заболеваемости, негативно повлиять на статистику распространения COVID-19.

В то же время священнослужители призывают верующих не унывать, продолжая неустанно молиться небесной заступнице. Не исключено, что святыню удастся привезти в Саранск уже следующим летом. Ну, а пока верующие могут приобрести освященные пояски и иконки, доставленные в город заранее.