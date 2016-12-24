В Мордовии от коронавируса умер 49-летний мужчина

Как сообщает региональный оперативный штаб, в федеральной статистике учтен новый летальный случай в Мордовии от заболевания коронавирусом. В Республиканской инфекционной клинической больнице умер мужчина, 49 лет. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь III ст., ожирение 1 ст.

За истекшие сутки в Мордовии выявлено 49 случаев коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (28); Ардатовском, Инсарском районах (по 6); Рузаевском, Зубово-Полянском районах (по 3); Теньгушевском, Лямбирском, Старошайговском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 21 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 80 лет. Моложе 30 лет 4 человека, самому юному один год.

За период пандемии в Мордовии выявлено 6777 случаев коронавируса, 5642 человека выздоровели, 43 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 7 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 898 человек на стационарном лечении

- 877 человек под наблюдением дома.