Дубенский район Мордовии возглавил Виктор Нефедов

Надежды и риски вакцины от COVID-19
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Соответствующее решение принято на очередной сессии райсовета, в работе которой принял участие Председатель регионального Правительства Владимир Сушков.
На вакантную должность, помимо самого нового главы, претендовали еще двое. Но большинство голосов было отдано, понятное дело, именно Виктору Нефедову – 50-летнему уроженцу села Поводимово с солидным 17-летним «аграрным» стажем.
Напомним, прежний дубенский руководитель Сергей Плешаков ушел в отставку в середине августа текущего года – после того, как правоохранительные органы заподозрили его в мошенничестве с использованием служебного положения. Свою вину он признал полностью и в результате был оштрафован на 200 тысяч рублей. В структуре муниципальной администрации тем временем произошли некоторые изменения. Должность первого заместителя главы занял Виктор Нефедов. Он же до подведения итогов кадрового конкурса исполнял и обязанности районного главы.
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