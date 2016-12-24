Дубенский район Мордовии возглавил Виктор Нефедов

Соответствующее решение принято на очередной сессии райсовета, в работе которой принял участие Председатель регионального Правительства Владимир Сушков.

На вакантную должность, помимо самого нового главы, претендовали еще двое. Но большинство голосов было отдано, понятное дело, именно Виктору Нефедову – 50-летнему уроженцу села Поводимово с солидным 17-летним «аграрным» стажем.

Напомним, прежний дубенский руководитель Сергей Плешаков ушел в отставку в середине августа текущего года – после того, как правоохранительные органы заподозрили его в мошенничестве с использованием служебного положения. Свою вину он признал полностью и в результате был оштрафован на 200 тысяч рублей. В структуре муниципальной администрации тем временем произошли некоторые изменения. Должность первого заместителя главы занял Виктор Нефедов. Он же до подведения итогов кадрового конкурса исполнял и обязанности районного главы.