36-летняя менеджер-операционист банка ответит за хищения денег со счетов клиентов

В Саранске 36-летняя менеджер-операционист одного из банков будет держать в суде ответ сразу по трем уголовным статьям - «Мошенничество», «Кража» и «Покушение на кражу».

Как установили следователи, в период с декабря 2019 года по апрель 2020-го, занимая должность старшего менеджера-операциониста одного из банков, женщина совершила хищение денежных средств, принадлежащих клиентам финансового учреждения. В конце прошлого года путем составления фиктивного расходного кассового ордера на выдачу денежных средств она похитила 350 тысяч рублей с банковского счета 54-летней жительницы Саранска.

Прошло несколько месяцев, мошенническая операция все еще оставалась в тайне, и менеджер решила прикарманить еще одну немаленькую сумму. Она списала со счета 49-летней клиентки банка 172 тысячи рублей. Деньги были похищены путем перевода на банковскую карту, оформленную на знакомую обвиняемой. Аналогичным образом она попыталась похитить еще 100 тысяч рублей, принадлежащих саранской пенсионерке, однако в этом случае финансовую операцию провести не удалось.

Преступные действия женщины были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ. Свою вину она не отрицала. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.