Операции с криптовалютой оставили жительницу Темниковского района без сбережений

На минувшей неделе к полицейским Темниковского района обратилась 31-летняя местная жительница, рассказавшая о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Как пояснила женщина, в июле этого года в социальной сети «ВКонтакте» ей пришло сообщение от молодого человека и девушки, которые предложили пассивный заработок в сети Интернет. С этими людьми она ранее знакома не была, но заинтересовалась их предложением - инвесторам обещался стабильный доход благодаря заключению выгодных сделок на криптовалютном рынке.

По озвученным условиям жительница Темниковского района должна была вложить некоторую сумму денег, которая спустя несколько дней возвратится ей в большем размере. Как объяснялось, такой успешный результат инвестирования достигался за счет роста котировок перспективных криптовалют на специализированных площадках. По словам женщины, она перечислила на указанный счет 2 тысячи 300 рублей, а через неделю увидела, что на ее яндекс-кошелек вернулось уже 2 тысячи 500 рублей. Такой прирост вскружил даме голову, и в течение нескольких недель она перечислила на операции с криптовалютой все свои сбережения - 197 тысяч рублей. Через некоторое время она захотела вывести заработанные средства и сообщила об этом администраторам группы, после чего ее добавили в черный список сообщества.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.



