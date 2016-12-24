Наворовали топлива на 500 тысяч рублей

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В Мордовии следователи закончили расследование уголовного дела в отношении группы лиц из числа работников одной из автозаправочных станций Рузаевки и представителей сотрудничающих с ней организаций, обвиняемых в краже моторного топлива.
Как было установлено в ходе следствия, в период с сентября 2018 года по декабрь 2019-го обвиняемые совершали систематические хищения моторного топлива с АЗС с целью последующей продажи. Таким образом они присвоили 14 тысяч литров ГСМ на общую сумму более 500 тысяч рублей.
Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ. Свою вину в совершенном преступлении они признали полностью.
В настоящее время уголовное дело направлено в Рузаевский районный суд.
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