Вместо оплаты придушили таксиста

В Саранске перед судом предстанут обвиняемые в разбойном нападении, покушении на убийство таксиста и угоне транспортного средства.

12 марта этого года в дежурную часть полиции Саранска поступило сообщение 25-летнего молодого человека, занимающегося частным извозом. Как рассказал таксист, около 4 утра он забрал сильно подвыпивших клиентов с улицы Пролетарской в Саранске и повез их в село Макаровка. Но по прибытии к месту назначения вместо расплаты пассажиры стали избивать его, похитили телефон, видеорегистратор и кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 1 тысячи рублей. После этого один из налетчиков запихнул таксиста в багажник, сел за руль машины и поехал в безлюдное место по бездорожью. По пути машина застряла. Агрессивные клиенты вытащили молодого человека из багажника, и один из них стал душить парня. Когда тот потерял сознание, злоумышленники скрылись с места преступления, оставив пострадавшего около машины. После совершения преступления они выбросили видеорегистратор и мобильный телефон. Очнувшись, владелец транспортного средства обратился за помощью к случайным прохожим.

В рамках проводимых мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска республиканского МВД получили оперативную информацию о лицах, причастных к совершению преступлений. Они скрывались по месту жительства одного из них. 28- и 34-летний мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции. Свою вину они не отрицали.

В настоящее время в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, уголовное дело направлено в суд.