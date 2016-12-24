Марафон стройности оставил жительницу Саранска без денег

37-летняя жительница Саранска написала заявление в полицию, обвинив в мошенничестве администраторов одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказала женщина, 13 сентября в социальной сети она связалась с администратором группы, предлагающим принять участие в марафоне стройности. Стоимость онлайн-тренировок составляла 12 тысяч 800 рублей. Дама перевела необходимую сумму, однако к участию в проекте ее так и не допустили. Прождав некоторое время, жительница Саранска обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления.

МВД по РМ напоминает: прежде чем перечислять денежные средства за какие-либо услуги незнакомым лицам, убедитесь в достоверности размещаемой ими информации. Постарайтесь найти отзывы о проекте и спишитесь с их авторами. Будьте бдительны при общении с неизвестными людьми.