Машину разорвало пополам

Репортер

Нелепая и страшная авария произошла в минувшее воскресенье в Саранске. По данным МВД по РМ, в 6 часов 10 минут на путепроводе через реку Инсар по ул. Севастопольской - Невского 21-летний водитель на автомобиле «Хонда Интегра» на большой скорости влетел в металлический отбойник, в результате чего машину разорвало на части.

На попавшей в Интернет видеозаписи этого ДТП видно, что водитель иномарки потерял управление автомобилем при приближении к металлическим конструкциям на мосту, разделяющим встречные потоки транспорта. Машину повело влево по ходу движения, она сорвалась в неуправляемый занос и на большой скорости ударилась правым бортом о металлические стойки. В результате «Хонду» в буквальном смысле разорвало пополам. Не исключено, что такое развитие событий стало следствием внезапно возникшей у авто неисправности, например заклинивания тормозов или повреждения колеса. А высокая скорость движения не оставила водителю шансов на менее трагичный исход.

Впрочем, по данным региональной госавтоинспекции, у находившегося за рулем молодого человека не было водительских прав, поэтому его опыт вождения вряд ли был достаточен для правильной реакции при таких чрезвычайных обстоятельствах. Житель Саранска скончался до приезда бригады скорой помощи. Составлявшая ему компанию в поездке 21-летняя пассажирка иномарки с различными травмами была доставлена в больницу.

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