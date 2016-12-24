В Мордовии количество свободных коек для лечения ковидных больных тает буквально на глазах

Ситуацию с распространением коронавируса в России и Мордовии можно охарактеризовать небезызвестной фразой Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять!» Люди вышли из отпусков, дети пошли в школу, маски стали восприниматься как досадная формальность, и как следствие - кривая заболеваемости снова неумолимо поползла вверх. В республике число заболевающих растет весьма приличными темпами и количество свободных коек для лечения ковидных больных тает буквально на глазах - сейчас на стационарном лечении находятся уже более 800 человек (к примеру, летом было чуть больше пятисот). В минувшую пятницу Глава республики Владимир Волков даже выступил с отдельным обращением к жителям Мордовии, где обрисовал складывающуюся эпидемиологическую обстановку.

Никто не хочет повторения весеннего сценария

«К сожалению, часть граждан и хозяйствующих субъектов восприняли поэтапное снятие ограничений в республике как окончательную победу над вирусом. В обществе снизился уровень настороженности к инфекции, многие стали игнорировать правила санитарно-эпидемической безопасности. Делать этого категорически нельзя. И особенно сейчас, - отметил Глава РМ. - Очевидно, что коронавирус готовит новое наступление. Мы видим это по динамике госпитализаций и, как следствие, уменьшению свободных инфекционных коек. Фиксируем рост вызовов скорой помощи, количества КТ-исследований. Ряд специалистов говорит о возможном осложнении эпидситуации уже в ближайшие 2-3 недели. Все мы помним режим жестких ограничений, который нам пришлось пережить, чтобы остановить опасную инфекцию. Вспоминаем это время как страшный сон. А часть бизнеса и предприятий до сих пор не могут оправиться от последствий пандемии.

Уверен, никто из вас не хочет повторения весеннего сценария. Ни я, ни Правительство республики, никто сейчас не хочет вводить новых или дополнительных ограничений. Поэтому я призываю всех к совместным действиям, прошу проявить максимальную ответственность, быть предельно внимательными к своему здоровью. Потому что только вместе мы сможем сохранить контроль над эпидситуацией.

Мы еще больше усилили контроль за соблюдением действующих эпидограничений. Проводим дополнительные проверочные мероприятия на объектах сферы услуг и потребительского рынка, в местах массового пребывания людей. Так, например, проверки в общественном транспорте выявили нарушения почти в 60% транспортных средств. Там, где установленные санитарные требования игнорируются, мы будем вынуждены принимать меры реагирования, вплоть до приостановки деятельности отдельных предприятий. Нам придется пойти на такие меры, чтобы не допустить крупных вспышек и инфекционных очагов. При этом каждый руководитель будет нести персональную ответственность за состояние дел в своей организации.

Еще одна важная задача - максимально слаженно и быстро провести вакцинацию трудоспособного населения от гриппа и ОРВИ. Врачи опасаются наложения эпидемии гриппа на коронавирус. Это чревато самыми тяжелыми последствиями. И в такой ситуации важно выработать коллективный иммунитет, который позволит не допустить массового распространения инфекции.

Доля пенсионеров среди новых случаев коронавируса по-прежнему высокая. И заболевание они переносят гораздо тяжелее. Поэтому сейчас пожилым людям лучше всего ограничить посещение общественных мест. Без острой необходимости не выходить из дома. Также по возможности нужно на время отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, особенно приезжающими из других городов».

«Все еще может измениться. И сроки каникул - в том числе»

В ходе недавних встреч с педагогами и родителями Глава Мордовии Владимир Волков прокомментировал активно распространяемые в последнее время слухи о переводе образовательных учреждений на дистанционный формат обучения.

Власти, по словам Владимира Волкова, постараются избежать массового перехода на «удаленку». «Это приводит к снижению качества образовательных результатов, росту психологического дискомфорта среди детей, - констатировал он. - К тому же ни одно техническое средство не сможет заменить «живого», непосредственного общения учителей с учениками. В крайнем случае мы можем, конечно, перенести сроки осенних каникул, отправить на «удаленку» отдельный класс или параллель. Хотя на данный момент никаких дополнительных решений на сей счет нет. Каникулы, например, продлятся, как и прежде, с 27 октября по 4 ноября. При условии, что эпидобстановка не ухудшится».

Руководитель региона уточнил, что ситуация в школах и детских садах постоянно отслеживается и контролируется: «Все мы помним, в каких сложных условиях завершился прошлый учебный год, сколько вопросов это вызвало. Но главная задача все же была решена. Мы обеспечили безопасность всех участников образовательного процесса, не допустили ни одного случая инфицирования в ходе ЕГЭ, смогли возобновить занятия в традиционном, очном формате».

Теперь важно сохранить достигнутое. «Врачи опасаются наложения эпидемии гриппа на коронавирус, - добавил Глава РМ. - А в такой ситуации нужно выработать коллективный иммунитет. Уровень вакцинации учителей должен соответствовать медперсоналу - около 95%, детей - не менее 85 процентов. Прошу педагогов не избегать профилактических бесед с родителями, разъяснять им, что современные прививки безопасны».

Сделавшие в Мордовии прививку от COVID-19 чувствуют себя удовлетворительно

В понедельник Глава Мордовии усилил режим ограничений для возвращающихся из зарубежных поездок жителей республики - до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР они обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

По информации министра здравоохранения РМ Олега Маркина, сейчас в республике развернуто более 800 ковидных коек, тогда как в пик пандемии их было около двух тысяч и оставался небольшой резерв. По его словам, разворачивание дополнительных ковидных коек сейчас крайне нежелательно, поскольку лечебные учреждения не смогут оказывать плановую медицинскую помощь, в том числе неотложную, кроме того, снова будут перенесены сроки диспансеризации населения. А это повлечет в дальнейшем позднее выявление различных заболеваний, не связанных с коронавирусной инфекцией.

Как известно, в республику уже поступили первые 42 дозы вакцины от коронавируса и в ближайшее время придут еще порядка шестисот разовых доз. Вакцинация охватывает в первую очередь медицинских работников, многие из которых уже сделали прививку, включая самого руководителя минздрава Олега Маркина. По его словам, среди медиков республики не было отказников - врачи прекрасно понимают безопасность и необходимость вакцинации от коронавируса. Все, кто уже сделал прививку от COVID-19, чувствуют себя удовлетворительно.

К сожалению, на минувшей неделе пришли сообщения о двух летальных случаях в республике от заболевания коронавирусной инфекцией. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умер мужчина 76 лет. Основной диагноз - коронавирусная инфекция COVID-19. Осложнения - внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония, инфаркт миокарда. Сопутствующие заболевания - ожирение 3 степени, гипертоническая болезнь III ст.

А 3 октября умерла врач по лечебной физкультуре Краснослободской центральной районной больницы Нина Алексеевна Автайкина (1953 г.р.). Прижизненно ей был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция». Гистологическое исследование на коронавирус проводится.

Нина Автайкина начала трудовую деятельность в Краснослободской центральной районной больнице в 1977 г. После окончания интернатуры была назначена на должность врача-педиатра Краснослободского дома ребенка, где в 1985 г. стала главным врачом.

Больше 43 лет она трудилась в здравоохранении. За эти годы Нина Алексеевна работала врачом скорой помощи, врачом-педиатром, врачом восстановительной медицины.

Соболезнования выразил Глава Мордовии Владимир Волков: «Я приношу глубокие соболезнования родным и близким Нины Алексеевны. Она была настоящим профессионалом и продолжала работать в это сложное время, когда труд каждого врача стал настоящим подвигом. Гибель Нины Алексеевны - огромная потеря для нас. Родственникам будет оказана необходимая помощь».