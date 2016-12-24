Дарят знания детям

Глава республики Владимир Волков поздравил педагогов с профессиональным праздником

«От всей души благодарю вас за труд, мудрость, чуткость и доброту! - сказал Владимир Волков на торжественном приеме в Доме Республики. - Пусть всегда в ваших сердцах горит огонь творчества, не иссякает желание дарить детям знания. Крепкого здоровья вам, мира и благополучия!». «Великим призванием» и «благородной миссией» назвал он профессию учителя, подчеркнув, что задачей ее является раскрытие способностей детей, их лучших человеческих качеств, помощь в поиске жизненного пути. «Настоящий учитель всегда дает ребенку больше, чем заложено в школьной программе, - отметил Владимир Волков. - Именно он пробуждает в воспитанниках жажду знаний, стоит в одном ряду с самыми родными и близкими для нас людьми, служит примером во всем».

Глава Мордовии назвал систему образования фундаментом и основой развития общества: «Наша ключевая цель - дать ребенку, независимо от места его проживания, здоровья или материального положения семьи, возможность освоить современные компетенции, получить качественное конкурентоспособное образование».

Большие возможности в этой связи заложены в соответствующий национальный проект. В рамках его Мордовия только в нынешнем году получит из федерального бюджета свыше 1,16 миллиарда рублей. Всего же за последние 4 года в регионе построено 6 школ, с начала 2019-го сдано в эксплуатацию 8 детских садов. В настоящее время на завершающей стадии находится возведение еще шести дошкольных учреждений. Совсем недавно, 1 сентября, была открыта новая школа в селе Дракино Торбеевского района. На очереди - школа на 165 мест в с. Аксеново Лямбирского района, а затем - и образовательный центр в саранском микрорайоне «Юбилейный», рассчитанный на 1450 учеников.

И это - только малая часть работ. За два года в Мордовии также создано 69 «Точек роста» в сельских школах. 48 учреждений были обеспечены современным компьютерным оборудованием. Отремонтировано 16 спортивных залов. Запущено сразу три центра переподготовки педагогов, а вдобавок - Центр поддержки талантливых детей «Мира», Дом научной коллаборации при университете, два мобильных технопарка. Скоро свой «Кванториум» появится и в Рузаевке, а в следующем году новый детский технопарк планируется открыть в Саранске. «Все они будут работать в тесной связке со школами и предприятиями, - заявил руководитель региона. - Это продиктовано не только стремлением сформировать у детей интерес к прикладной науке, производственной или исследовательской деятельности, но и необходимостью развития инженерно-технического направления, как того требуют структура нашей экономики и современный рынок труда».

Важнейшие задачи озвучены и в очередном Послании Президента Федеральному Собранию. Во-первых, с сентября стартовал проект по организации бесплатного питания младшеклассников. В Мордовии им охвачено почти 30 тысяч человек. Причем накопленный здесь опыт был высоко оценен на федеральном уровне. Не исключено даже, что регион станет пилотной площадкой по разработке новых стандартов школьного питания. Во-вторых, решением Президента России внедрены ежемесячные доплаты за классное руководство в размере 5 тысяч рублей.

По сложившейся традиции в праздничный день лучшим педагогам были вручены государственные награды.

«Еще во время учебы молодых людей надо закреплять за конкретными школами»

Глава РМ Владимир Волков рассказал о проводимой в регионе работе по повышению престижа учительского труда. В целом за пять лет кадровый состав школ и детских садов обновился почти на треть. Трудоустроены почти 2,5 тысячи молодых специалистов, из них свыше трехсот - в текущем году.

Для районов Мордовии большим подспорьем стала программа «Земский учитель», инициированная Президентом страны. Благодаря открытым возможностям новые учителя математики, физики и иностранного языка пришли в Явасскую, Парапинскую, Учхозскую и Торбеевскую школы. «Мы приняли решение выплатить им дополнительно по 1 миллиону рублей из республиканского бюджета, - сообщил Глава республики. - Еще 7 педагогов переедут в сельскую местность в течение ближайших двух лет. Всех проблем это, понятно, не решит, поскольку вакансий там гораздо больше. Но в наших силах добиться увеличения федеральных квот для республики. Министерство образования уже получило соответствующее поручение».

Больше внимания практике необходимо уделять и главной региональной кузнице педагогических кадров - МГПУ имени М.Е. Евсевьева. «Еще во время учебы молодых людей надо закреплять за конкретными школами, - сказал Владимир Волков. - Тем более что Президент России разрешил студентам с 4-го курса вести уроки. Помимо того, со следующего года начнется апробация новой системы аттестации учителей. В рамках ее в учебных заведениях появятся должности учителей-методистов и учителей-наставников».