Саранск назвали самым недорогим городом для жизни

«РИА Новости» составило новый рейтинг российских городов

По оценке «РИА Новости», Саранск занимает 72-е место в рейтинге 100 российских городов по уровню зарплат. В первом полугодии среднестатистический житель мордовской столицы жил ровно на 30 тысяч рублей в месяц - именно такую сумму чистого дохода «вывели» эксперты. Полученные средства, как утверждается, в 1,87 раза «перекрывают» стандартный потребительский набор.

Сразу отметим, что проведенный анализ муниципальной статистики учитывал только данные по крупным и средним предприятиям. К тому же в ТОП-100 попали исключительно столицы субъектов Федерации и некоторые крупные города (всего - 65 миллионов жителей). Сам же список «типовых» расходов состоял из 109 позиций. В него вошли продукты питания (включая, кстати, деликатесы), одежда, мебель, электротехника. Плюс - коммунальные платежи, затраты на связь, транспорт, отдых и так далее.

Первое место в рейтинге вполне ожидаемо заняла Москва. В первом полугодии обычный ее «обитатель» получал на руки по 103,1 тыс. рублей. Денег этих хватает, что обеспечить более или менее сносное существование еще, как минимум, троим гражданам.

Следом идут Южно-Сахалинск и Салехард - заработки (97,4 и 94,9 тысячи в месяц) и их покупательная способность там не так уж сильно уступают столичным. Довольно высокими доходами могут также похвастать жители городов Магадан (89,4) и Петропавловск-Камчатский (87,4 тысячи рублей). Правда, с точки зрения качества жизни они находятся лишь на 6-й и 7-й позициях - после Сургута и Ханты-Мансийска. Замыкают же первую десятку Санкт-Петербург (66,5 тысячи рублей), Тюмень (56,1 тысячи рублей) и Нижневартовск (67,8 тысячи рублей).

В нижней части рейтинга оказались преимущественно южные города. Главным образом - столицы Северо-Кавказских республик. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного потребительского набора отмечено в городе Шахты Ростовской области - 1,43 при среднем заработке в 28,5 тысячи рублей на человека. Невысокая покупательная способность характерна и для Махачкалы, Элисты, Иваново, Черкесска, Майкопа, Пскова, Владикавказа, Смоленска и Таганрога (в 1,53 -1,73 раза).

Из приволжских городов наилучшие результаты продемонстрировали Уфа, Казань и Нижний Новгород. Причем если башкирская столица победила сразу в двух «номинациях» (44,7 тыс. рублей чистого дохода на человека, что эквивалентно 2,42 стандартным наборам товаров и услуг), то главный город Татарстана при довольно высокой покупательной способности (в 2,37 раза превышающей доход каждого жителя) по размерам заработков (42,1 тысячи рублей в месяц) все-таки уступил не только Нижнему Новгороду (43,6 тысячи рублей чистого дохода на человека), но и Перми (42,8 тысячи рублей).

Саранск, понятно, едва ли мог соперничать с богатыми мегаполисами. Тем не менее по соотношению зарплат к стоимости потребительского пакета он сумел опередить Киров, Ульяновск, Йошкар-Олу, Дзержинск, практически сравнявшись с Чебоксарами, Пензой и Орском.

Притом именно мордовскую столицу составители рейтинга назвали «городом с самой низкой стоимостью стандартного набора товаров и услуг из всех проанализированных населенных пунктов России». А вот самым дорогим для жизни оказался уже упомянутый Петропавловск-Камчатский.