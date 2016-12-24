Следов насилия на теле не обнаружено

Трагический уход из жизни 16-летней студентки породил множество слухов и кривотолков

2 октября в лесном массиве между Светотехстроем и Юго-Западом было найдено тело ранее пропавшей без вести 16-летней жительницы Саранска. В информационном пространстве сразу же стали распространяться слухи о насильственной смерти юной студентки Российской правовой академии и орудующем в городе маньяке, нападающем на девушек. МВД по РМ даже распространило специальное сообщение, в котором говорится, что опубликованные сведения носят фейковый характер, а их содержание не соответствует действительности.

Как сообщил Следственный комитет по РМ, несовершеннолетняя жительница Саранска ушла из дома 29 сентября 2020 года, и с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. 2 октября в ходе поисковых мероприятий, в которых принимали участие сотрудники Следственного комитета, МВД, добровольцы, тело девушки было обнаружено в лесном массиве Пролетарского района города Саранска. Еще ранее Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Заметим, что это обычная практика при расследовании внезапных исчезновений человека без видимых причин.

Девушка жила с мамой и бабушкой в неполной семье, где ее воспитанием занималась главным образом бабушка, мать все больше предпочитала хмельные застолья. Юная жительница Саранска только успела поступить после 9-го класса в Российскую правовую академию, но проучилась там всего месяц.

Вечером 29 сентября она вышла из своего дома по ул. Победы, что зафиксировали видеокамеры, и перестала выходить на связь. Бабушка прождала ее весь следующий день и только 1 октября обратилась в полицию за помощью. Почему так поздно? Внучка и ранее могла задержаться у друзей, но непременно давала о себе знать. При этом она старалась держаться подальше от сомнительных компаний и не употребляла алкоголь, правда, в соцсетях все больше времени проводила в депрессивных сообществах. А тут прошло уже довольно много времени - и ни слуху ни духу. К поискам девушки помимо правоохранителей подключились и добровольцы из отряда «Поиск 13 регион».

Изучив камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции очертили район, где мог пролегать маршрут движения девушки. В первую очередь, это лесной массив между Светотехстроем и Юго-Западом - пропавшая жила в непосредственной близости от него. Здесь в зарослях рядом с тропинкой и было найдено ее тело. Шею студентки охватывал брючный ремень, разорвавшийся на конце от тяжести тела. По имеющейся информации, при осмотре погибшей следов насилия на ее теле обнаружено не было и ее смерть не носит насильственного характера. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены различные экспертизы, которые позволят определенно ответить на вопрос о причине смерти. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем Следственного комитета по РМ.

Этот случай сразу же породил в Саранске множество слухов и кривотолков. «Осведомленные лица» излагали свои домыслы об изнасиловании и замаскированном под суицид убийстве, стращали новоявленным маньяком и его охотой на несовершеннолетних.

Правоохранители четко опровергли все эти измышления. По информации МВД по РМ, 2 октября в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» была распространена информация об орудующем в городе маньяке, причастном к совершению преступлений в отношении несовершеннолетних. МВД по Республике Мордовия сообщает, что опубликованные сведения носят фейковый характер, а их содержание не соответствует действительности.

Также полицейские напоминают, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность. МВД по РМ призывает граждан внимательно относиться к публикуемой в сети Интернет и мессенджерах информации и не реагировать на фейковые новости.