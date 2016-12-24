В Мордовии коронавирус унес жизнь врача Краснослободской ЦРБ

Как сообщает региональный оперативный штаб, 3 октября умерла врач по лечебной физкультуре Краснослободской центральной районной больницы Нина Алексеевна Автайкина (1953 г.р.). Прижизненно ей был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция». Гистологическое исследование на коронавирус проводится.

Нина Автайкина начала трудовую деятельность в Краснослободской центральной районной больнице в 1977 г. После окончания интернатуры была назначена на должность врача-педиатра Краснослободского дома ребенка, где в 1985 г. стала главным врачом.

Больше 43 лет она трудилась в здравоохранении. За эти годы Нина Алексеевна работала врачом скорой помощи, врачом-педиатром, врачом восстановительной медицины.

Соболезнования выразил Глава Мордовии Владимир Волков: «Я приношу глубокие соболезнования родным и близким Нины Алексеевны. Она была настоящим профессионалом и продолжала работать в это сложное время, когда труд каждого врача стал настоящим подвигом. Гибель Нины Алексеевны - огромная потеря для нас. Родственникам будет оказана необходимая помощь».

За прошедшие сутки в Мордовии было выявлено 42 случая коронавируса, 3 человека выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в Саранске (18), Ковылкинском районе (13), Рузаевском, Ичалковском, Чамзинском, Зубово-Полянском, Ардатовском районах (по 2), Лямбирском районе (1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 18 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 81 год. Заболевших в возрасте до 30 лет не зарегистрировано.

За период пандемии в Мордовии выявлено 6636 случаев коронавируса, 5513 человек выздоровели, 42 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 4 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 769 человек на стационарном лечении

- 872 человека под наблюдением дома.