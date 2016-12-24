В Мордовии взрывотехники Росгвардии уничтожили взрывоопасный предмет

Группа разминирования ОМОН республиканского управления Росгвардии уничтожили в плановом порядке взрывоопасный предмет, который ранее был найден подростком в лесном массиве Зубово-Полянского района.

Прибывшие на место взрывотехники Управления Росгвардии по Республике Мордовия установили, что обнаруженный предмет является гранатой РГД-5.

После завершения всех необходимых процессуальных действий, специалисты - взрывотехники группы разминирования ОМОН совместно с сотрудниками полиции регионального МВД уничтожили взрывоопасный предмет путем подрыва на специально оборудованной площадке с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Мероприятие прошло в штатном режиме.

Росгвардия напоминает о мерах предосторожности при обнаружении взрывоопасных предметов или внешне схожих с ним. Ни в коем случае нельзя к ним прикасаться или оказывать любое физическое воздействие. Также запрещается перемещать подозрительный предмет, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то накрывать. Нельзя пытаться самостоятельно обезвреживать находку. Об обнаружении следует немедленно сообщить в правоохранительные органы или службу спасения.