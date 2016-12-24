В республике на стационарном лечении от коронавируса находятся уже 700 человек

По данным регионального оперативного штаба на 4 октября, за сутки в Мордовии выявлен 41 случай коронавируса, 44 человека выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в Саранске (10); Зубово-Полянском, Ковылкинском районах (по 6); Рузаевском районе (4); Чамзинском (3); Ардатовском, Темниковском, Торбеевском, Большеберезниковском районах (по 2); Дубенском, Лямбирском, Кадошкинском, Инсарском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 12 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 77 лет. В возрасте до 30 лет 7 человек, самой юной 7 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 6594 случая коронавируса, 5510 человек выздоровели,42 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 3 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 700 человек на стационарном лечении

- 876 человек под наблюдением дома.