В Мордовии от коронавируса скончался 76-летний мужчина

В Мордовии от коронавируса скончался 76-летний мужчинаРепортер
По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике учтен новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умер мужчина, 76 лет. Основной диагноз – коронавирусная инфекция COVID-19. Осложнения – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония, инфаркт миокарда. Сопутствующие заболевания – ожирение 3 степени, гипертоническая болезнь III ст.
За минувшие сутки в Мордовии выявлено 39 случаев коронавируса, 36 человек выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (13); Чамзинском районе (10); Рузаевском, Ичалковском районах (по 3); Ковылкинском, Кочкуровском, Большеигнатовском районах (по 2); Ардатовском, Ромодановском, Лямбирском, Старошайговском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 16 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 73 года. В возрасте до 30 лет 5 человек, в том числе десятимесячный ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 6553 случая коронавируса, 5466 человек выздоровели, 42 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 2 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 696 человек на стационарном лечении
- 879 человек под наблюдением дома.
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