Найдено тело пропавшей 16-летней жительницы Саранска

2 октября в лесном массиве между Светохстроем и Юго-Западом найдено тело ранее пропавшей без вести 16-летней жительницы Саранска. В информационном пространстве сразу же стали распространяться слухи о насильственной смерти юной студентки Российской правовой академии и орудующем в городе маньяке, нападающим на девушек. МВД по РМ даже распространило специальное сообщение, в котором говорится, что опубликованные сведения носят фейковый характер, а их содержание не соответствует действительности.

Как сообщил Следственный комитет по РМ, несовершеннолетняя жительница Саранска ушла из дома 29 сентября 2020 года и с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. Сегодня в ходе поисковых мероприятий, в которых принимали участие сотрудники Следственного комитета, МВД, добровольцы, тело девушки было обнаружено в лесном массиве Пролетарского района города Саранска.

СК по РМ по факту обнаружения тела 16-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Заметим, что это обычная практика при расследовании внезапных исчезновений человека без видимых причин. Более того, по имеющейся информации, при осмотре погибшей следов насилия на ее теле обнаружено не было.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем Следственного управления по республике.

По информации МВД по РМ, 2 октября в одном из городских пабликов в социальной сети «Вконтакте» была распространена информация об орудующем в городе маньяке, причастном к совершению преступлений в отношении несовершеннолетних. МВД по Республике Мордовия сообщает, что опубликованные сведения носят фейковый характер, а их содержание не соответствует действительности.

Также полицейские напоминают, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

МВД по Республике Мордовия призывает граждан внимательно относиться к публикуемой в сети Интернет и мессенджерах информации и не реагировать на фейковые новости.