В Саранск вновь доставят Пояс Пресвятой Богородицы

Надежды и риски вакцины от COVID-19
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
Величайшая христианская святыня, как ожидается, прибудет в Саранск 11 октября. Приложиться к ней в Свято-Феодоровском кафедральном соборе можно будет до 14 октября. В прошлый раз частица прижизненного одеяния Богородицы находилась в столице Мордовии с 7 по 10 ноября 2011 года. За это время к ней, по самым скромным подсчетам, смогли приложиться не менее четверти миллиона (!) человек. Верующие съезжались едва ли не со всех регионов страны – из Казани, Саратова, Самары, Перми, Волгограда, Екатеринбурга, Иркутска, не говоря уж о Пензе, Ульяновске или Рязани… Люди стояли в очереди по 4-6, а то и 12 часов. В определенный момент поток желающих стал столь плотным, что пришлось даже установить специальный постамент, дабы избежать давки. Храм не закрывался даже на ночь. Все экстренные службы – МЧС, полиция, скорая помощь - работали в усиленном режиме.
Как и в других городах, где побывал Пояс Пресвятой Богородицы, прихожанам раздавались освященные на ковчеге пояски, а также иконки. В Саранск было привезено около 100 тысяч готовых поясков. Еще около 150 тысяч было изготовлено силами прихожан.
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
Ректор мордовского госуниверситета рассказал об особенностях приемной кампании-2020
Лауреат Государственной премии РМ в области публицистики, заслуженный работник культуры республики, известный краевед, культуролог, приятный...
Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей
Министерство транспорта России подготовило масштабные нововведения в Правила дорожного движения
Мордовских «айтишников» поздравили с профессиональным праздником
В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия
В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией
Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.
С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?