В Саранск вновь доставят Пояс Пресвятой Богородицы

Величайшая христианская святыня, как ожидается, прибудет в Саранск 11 октября. Приложиться к ней в Свято-Феодоровском кафедральном соборе можно будет до 14 октября. В прошлый раз частица прижизненного одеяния Богородицы находилась в столице Мордовии с 7 по 10 ноября 2011 года. За это время к ней, по самым скромным подсчетам, смогли приложиться не менее четверти миллиона (!) человек. Верующие съезжались едва ли не со всех регионов страны – из Казани, Саратова, Самары, Перми, Волгограда, Екатеринбурга, Иркутска, не говоря уж о Пензе, Ульяновске или Рязани… Люди стояли в очереди по 4-6, а то и 12 часов. В определенный момент поток желающих стал столь плотным, что пришлось даже установить специальный постамент, дабы избежать давки. Храм не закрывался даже на ночь. Все экстренные службы – МЧС, полиция, скорая помощь - работали в усиленном режиме.

Как и в других городах, где побывал Пояс Пресвятой Богородицы, прихожанам раздавались освященные на ковчеге пояски, а также иконки. В Саранск было привезено около 100 тысяч готовых поясков. Еще около 150 тысяч было изготовлено силами прихожан.